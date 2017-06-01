В Киеве проспект Ватутина переименовали в честь гауптштурмфюрера Шухевича «Политика»

Бандеризация Киева продолжается: сегодня депутаты столичной Рады поддержали решение о переименовании проспекта Ватутина в честь Шухевича. Напомню то, что всем известно: Роман Шухевич — украинский политический и военный деятель, руководитель ОУН(б) с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией (УПА) с января 1944 года до своей гибели в 1950 году. В 1941—1942 годах проходил службу в вооружённых подразделениях Третьего рейха: являлся заместителем командира в спецподразделении «Нахтигаль», с ноября 1941 года являлся заместителем командира 201-го батальона охранной полиции в звании гауптштурмфюрер. Он герой Украины, это звание ему присвоил еще президент Ющенко, а сын героя сейчас является депутатом ВР от Радикальной партии Ляшко. Директор института национальной памяти Вятрович, уверяет, что Бандера, Шухевич и вояки ОУН боролись с нацизмом в годы Второй мировой. Судя по биографическим данным, эта борьба была подпольной и проходила в батальонах СС. Кроме того, борцы с нацизмом под руководством Бандеры и Шухевича безжалостно истребляли евреев – об этом свидетельствуют досье в «Яд ва-Шем», из которых следует, что Шухевич был одним из причастных к массовым убийствам. «Мы провели исследования, которые указывают на глубокую и интенсивную связь между батальоном «Нахтигаль» во главе с Романом Шухевичем и немецкими властями, и также связывающим батальон «Нахтигаль» под командованием Шухевича с погромом во Львове в июле 1941, унёсшим жизни приблизительно 4000 евреев»,- заявил в интервью радиостанции «Немецкая волна» руководитель иерусалимского мемориального комплекса Йосеф (Томи) Лапид.

Тем не менее, потомки жертв еврейских погромов, учиненных украинскими националистами, будут ходить по киевским проспектам имени ватажкой ОУН-УПА. Осталось, еще переименовать Крещатик в Гитлер-штрассе, чего, похоже, ждать недолго. Голосов в киевском горсовете достаточно: за переименование проспекта Ватутина, освобождавшего столицу от немецко-фашистских захватчиков, проголосовали 69 депутатов при минимально необходимых 61. Разумеется, сначала решение заменить Ватутина Шухевичем было освящено патриотической общественностью, приехавшей в столицу после майдана.

Проект решения о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича с 28 марта по 28 мая 2016 был выставлен на общественное обсуждение на сайте КГГА. "За" проголосовали 3165 человек, "против" - 2627. К слову, это не первая попытка переименовать проспект в честь командира «Нахтигаль»: новое название «свободовцы» пытались протащить еще зимой прошлого года, но поддержки не хватило.

Что касается Ватутина, то его патриоты пытаются давно вычеркнуть из истории освобожденного города. Два последних месяца над памятником советскому военачальнику, убитому в 1944 году боевым подразделением УПА, национально свидомые активисты глумились вовсю. Так, накануне Дня победы, активисты Национального корпуса повесили на шею памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

"Несмотря на все беды, причиненные героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве и до сих пор стоит его памятник, что является недопустимым, особенно теперь, когда длится война, где агрессором является РФ. Национальный Корпус напоминает обществу, что это за человек… чтобы привлечь внимание небезразличных киевлян к реальной проблеме", – заявили организаторы атаки на каменного Ватутина. Все попытки полиции «образумить» активистов и объяснить погромщикам целесообразность этого памятника, успеха не имели.

"»Мы повесили эту табличку, чтобы люди знали, что это действительно палач. И что бы не утверждала полиция, идет процесс декоммунизации», – отреагировал тогда спикер Национального корпуса Назар Кравченко. Кроме того, монумент Ватутину не раз обливали красной краской, а наци-патриоты обратились к родне полководца с требованием выкопать прах и вывезти в Россию, поскольку сами они готовы развеять останки «палача» по ветру.

Судя по всему, переименование проспекта Ватутину «приурочили» к дате начала ВОВ: «22 июня Киев бомбили, нам объявили, что началась война». А это значит, что варварский эксперимент по превращению Украины в классическое государство нацистского типа, продолжается, а оставшиеся киевляне превращены в подопытных кроликов. Власть проверяет: что еще могут проглотить сторонники европейских ценностей свергнувшие Януковича? Судя по темпам и молчанию «ягнят», дно еще не нащупано. А значит, генетические тренинги последователей доктора Менгеле будут продолжаться: украинизация медиа-пространства, запрет на русский язык во всех сферах жизни, свал памятников, переименование улиц в честь героев ОУН-УПА, героизация еврейских погромщиков, тотальная десоветизация и оголтелая русофобия. Добавьте к этому обещания командира «Азова» Билецкого, призвавшего жечь все ОДА, которые не выступят в поддержку амнистии героям-добровольцам и нынешнее пикетирование Киевсовета бойцами АТО в камуфляже, требовавших выдать им статус участников боевых действий и прилагающиеся льготы. Под таким давлением не только проспект Ватутина переименуешь, но и собственную фамилию.

Не исключено, что в Киеве, как и по всей стране, с помощью адептов Бандеры и Шухевича, создается дымовая завеса, за которой будут продавать землю, урезать пенсии, ликвидировать вакцины и строить новые тюрьмы. Но что-то подсказывает, что патриотическая вакханалия горячего лета-2017, это не просто ширма для дерибана, а подготовка к чему-то более опасному.

Даниил Крутой

2017-06-01 14:51 5352

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