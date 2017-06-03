Валентин Филлипов: Нас сейчас бьют морально и экономически со всех сторон, чтоб мы потеряли всякие ориентиры «Блогосфера»

Многие до сих пор не понимают, что не майдан скинул Януковича. Не майдан совершил переворот и привёл к власти нацистов.

Майдан – не более, чем ширма. Неужели кто-то действительно думает, что 100 тыщ или даже лям, собравшийся на небольшом пятачке, может, скандируя речёвки, опрокинуть государство? Всё происходило на другом уровне, совершенно. А майдан был нужен, как оправдание, как стрелочник. Как легенда для широких слоёв населения. И теперь каждый виновный может сказать – это не я, это майдан.

Так и теперь, по мелочи. Вот с теми же переименованиями улиц. Депутаты же голосуют. А ряженные нацисты их, какбэ, «заставляют».

Это не мы, нас заставили – скажут депутаты.

Мне вот абсолютно понятно, что решение нас «перепрограммировать» принято не горсткой необразованных нацистов. Это решение принято солидными дядями, которые притворяются жертвами, запуганными нацистами.

Вот сидит горсовет, к примеру, одесский. Приходит 20 нацистов с травматами и баллончиками газа и требуют переименовать Жукова в Сотню….. Даже не считая МВД всякого. У каждого из 120 депутатов по два помощника минимум тут находится. У многих охрана. Вы понимаете, что этих малолетних нациков можно сделать калеками мгновенно? Что их можно вывезти за город по частям. Каждого из них вывезти по частям. Но, вместо этого, они завешивают шариками имена наших предков и переводят на мову наши песни. Даже не переводят, а пишут заново с противоположным смыслом. Их, типа, заставили.

Я точно знаю, что сейчас идёт завершающий этап «перепрошивки» населения. Эта «перепрошивка» согласована, просчитана и поддержана элитами, хозяйничающими на нашей земле. Нас сейчас бьют морально и экономически со всех сторон, чтоб мы потеряли всякие ориентиры. Что бы в наших головах наступила звенящая пустота.

Что они собрались туда вложить, мы можем только догадываться. А вложить можно будет всё, что угодно. Вероятнее всего, следующее поколение окажется просто стадом скота, готового на убой не ради идеи даже, а потому, что это будет само собой разумеющимся.

Эпиграф

2017-06-03 03:21 2802

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