Денис Жарких: Мы впустили в политику неадекватных людей с больной психикой. Поэтому у нас кровавый цирк «Блогосфера»

Проблема нынешних нациков в их полной неадекватности. Три четверти страны говорит на русском, а вводят идиотские квоты на украинский язык, самая богатая часть страны Донбасс, а они обзывают их недолюдьми, бомбят и уничтожают, самый большой торговый партнер  - Россия, а они все делают, чтобы испортить с ней отношения. Ни в одном нормальном обществе не принято говорить на людей публично "потвора (тварь)", а они это говорят на центральных СМИ. Украину освободили от фашизма советские солдаты, а они говорят - Бандера и Шухевич. Мы впустили в политику неадекватных людей с больной психихой. Стоит ли удивляться, что у нас кровавый цирк?

Помню, как изучая психопатологию, спросил у преподавателя, а как отличить психически больного от здорового? Ведь у больного есть тоже своя логика. Ну, например, логично же на (ой, простите) В Украине говорить на украинском. Логика есть, но она формальная, а не историческая. Тогда и в Америке надо на американском говорить. А они гады, разговаривают мовами оккупантов. Да и Донбасс формально нелюди, раз не особенно признают язык великой Украины, Россия враг, поскольку не до конца поняла величие этой самой Украины. а советские солдаты, так вообще оккупанты, поскольку и не думали что-то говорить о незалежности, до чего только Бандера с Шухевичем додумались (не будем уточнять за чьи деньги).

Так вот, преподаватель не ответил мне на этот вопрос. А потом была практика в психушке. И я понял, что больной человек отличается от здорового тем, что здоровому его логика помогает жить, а больному мешает. На то он и больной. Логика нациков разрушила промышленность, социиальные гарантии, развязала войну, посеяла бедность, привела к территориальным потерям. Вопрос: КОГДА ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ???!!!!

Эпиграф  2017-06-03 03:23  2994
Loading...

Еще новости в разделе "Блогосфера"

Роман Романов: В Брюсселе евродепутаты готовят законопроект, запрещающий приносить свое сало и картошку в рестораны.
Новости святого безвиза - полгода спустя
2017-06-11 11:15 5508
Денис Жарких: Порошенко действует по методу спецназа, загоняя «свой народ» в коридор безвиза
Петр Порошенко избавляется от несогласных с помощью лозунга "Все в ЕС"
2017-06-11 11:13 2751
Валентин Филлипов: Нас сейчас бьют морально и экономически со всех сторон, чтоб мы потеряли всякие ориентиры
Перепрошивка сознания украинцев идет к завершению
2017-06-03 03:21 2799
Безвиз и призывники ищут друг друга
Продать родину за 30 евро
2017-06-01 13:58 2073

Еще по теме

Василий Волга: Санкции Порошенко - это война. На уничтожение. Против нас.
Президент уничтожает украинский народ в угоду Западу
2017-05-17 13:38 1026
Михаил Мищищин: Нас сломили не силой оружия. Нас купили обещаниями лучшей жизни.
День Победы сегодня празднуют те, кого победили в ходе Третьей мировой войны
2017-05-10 00:18 1746
Михаил Павлив: «В случае продолжения блокады, необратимые процессы в экономике запустятся уже в ближайшие пару недель».
Угольная война развяжет войну по всей стране
2017-02-27 13:59 909
Спасет ли парламент от перевыборов донецкий фронт?
Рейтинги власти падают, ВР доверяют 5% украинцев
2017-02-02 19:02 996
Loading...