Денис Жарких: Мы впустили в политику неадекватных людей с больной психикой. Поэтому у нас кровавый цирк «Блогосфера»

Проблема нынешних нациков в их полной неадекватности. Три четверти страны говорит на русском, а вводят идиотские квоты на украинский язык, самая богатая часть страны Донбасс, а они обзывают их недолюдьми, бомбят и уничтожают, самый большой торговый партнер - Россия, а они все делают, чтобы испортить с ней отношения. Ни в одном нормальном обществе не принято говорить на людей публично "потвора (тварь)", а они это говорят на центральных СМИ. Украину освободили от фашизма советские солдаты, а они говорят - Бандера и Шухевич. Мы впустили в политику неадекватных людей с больной психихой. Стоит ли удивляться, что у нас кровавый цирк?

Помню, как изучая психопатологию, спросил у преподавателя, а как отличить психически больного от здорового? Ведь у больного есть тоже своя логика. Ну, например, логично же на (ой, простите) В Украине говорить на украинском. Логика есть, но она формальная, а не историческая. Тогда и в Америке надо на американском говорить. А они гады, разговаривают мовами оккупантов. Да и Донбасс формально нелюди, раз не особенно признают язык великой Украины, Россия враг, поскольку не до конца поняла величие этой самой Украины. а советские солдаты, так вообще оккупанты, поскольку и не думали что-то говорить о незалежности, до чего только Бандера с Шухевичем додумались (не будем уточнять за чьи деньги).

Так вот, преподаватель не ответил мне на этот вопрос. А потом была практика в психушке. И я понял, что больной человек отличается от здорового тем, что здоровому его логика помогает жить, а больному мешает. На то он и больной. Логика нациков разрушила промышленность, социиальные гарантии, развязала войну, посеяла бедность, привела к территориальным потерям. Вопрос: КОГДА ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ???!!!!

Эпиграф

2017-06-03 03:23 2994

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