Вопли после свистопляски: Олег Скрипка пожаловался на провал концертов «Социум»

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса… Совершенно неожиданно для себя фронтмен «Воплей Видоплясова», ветеран украинской рок-сцены обнаружил, что у его творчества стало гораздо меньше поклонников. Несмотря на увеличение квот на украинскую музыку и изгнание с помощью СБУ и сайта «Миротворец» русскоязычных конкурентов автора «Весны», Скрипка оказался невостребованным в среде цеевропейских меломанов.

Сам бывший советник мэра Кличко догадался, что существует прямая связь между его заявлениями о гетто для русскоязычных и снижением посещаемости концертов «ВВ». Но все равно Олег Скрипка удивлен: а меня за что? Музыкант пожаловался в эфире 5 канала, что его слова о том, что только дебилы не могут выучить украинский язык и слушать на нем произведения рок-звезды, привели к провалу его концертной деятельности.

"Люди меня очень знают, узнают. Но меня «разводят» на такие политические разговоры, и люди говорят: "Ну, Скрипка занимается политикой, не занимается музыкой, нафига мы пойдем на его концерты». Вы говорите: "Та ну", а люди так не говорят", — заявил ветеран украинского рока в эфире 5 канал. "И не ходят на концерты, потому что Скрипка комментирует политические темы?" — уточнила ведущая. "Да, да. Есть прямая связь", — заверил музыкант.

К слову, после появления скандального интервью в «Украинской правде» Скрипка уверял, что ничего подобного не говорил, а его заявления были специально вырваны из контекста «духовных бесед» с молодежью.

Напомним, что во время своих откровений в декабре прошлого года, мытець откровенно рассказал о своих мечтах.

"В моей стране мечтаний, в идеальной стране, украинский – господствующий язык в обществе. Там на радиостанциях крутят 100% украинской музыки, а не 25-35 нищебродских процентов. В моей стране грёз государство работает в резонансе с ведущими культурными деятелями. Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас идёт. В моей стране мечты я имею столько концертов, сколько хочу – 5-7 в месяц, не больше, но в хороших залах. Там я могу реализовать огромные проекты – начиная от фестивалей и продолжая моими выступлениями с различными оркестрами в хороших залах, в опере, например, во дворце "Украина", аренду которого я сейчас не могу себе позволить".

И вот мечты сбылись: президент подписал закон, вводящий 75% квотную норму для ТВ, по всем ресторанам, кафе и музеям бегают ландшафтные дизайнеры типа Ницой, которые с помощью брошенной в лицо мелочи заставляют любить Украину и ее язык, дворец «Украина» полностью освобожден правосеками от «русских голосов» Орбакайте и Лободы, но желающих послушать украинский рок в исполнении Олега Скрипки становится, все меньше – как и доходов. А ведь у фронтмена ВВ четверо детей, которых кормила папина патриотичная позиция. Неудивительно, что соцсети бурно отреагировали на признания ветерана украинского рок-движения:

Константин Лукашев: «Ну так спрос рождает предложения, а плевать в колодец не надо было,пусть теперь как Попандопуло по хуторам гастролирует за харчи...»

Василий Обельченко: «Пусть обратиться к Вовану и Лексусу,те организуют, хоть у Авакова на даче»;

Жанна Викторовна: «Так в чем вопрос? пусть отрабатывают те, для кого он так прогибался – патриотов , сторонников Бандеры и Шухевича. Олежа, меняй репертуар и вперед на их сборища, пусть платят неустойку»;

Владимир Иванников: «Хм, как странно! Неужели большинство украинцев не поддерживает его идею? Ватники, наверное»;

Sergey Vtoruk: «Давайте его пожалеем!»

Елена Геллер: «Яка прикра несподіванка».

Даниил Крутой

2017-06-05 17:53 7005

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