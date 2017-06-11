Безвиз: повоняют и забудут «Политика»

Безвиз: повоняют и забудут

Никогда еще эконмия 40 евро не называлась историческим событием и не отмечалась с таким размахом, как в Киеве 10 июня 2017 года. Праздновали безвиз - порвали два баяна. Но это было вчера: концерт «Исторический безвиз», тик-так возле АП и заявления лидера страны, развозящей львовский мусор по всем регионам, о «немытой России».

«На самом деле это гораздо больше, чем начало нового года, потому что мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с российской империей, а украинского демократического мира - с авторитарным «русским миром», - восторгался президент. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», - процитировал Порошенко русского поэта Михаила Лермонтова, вместо Шевченко или, например, Шкляра, которые были бы кула уместней на украинском празднике жизни. Но Лермонтов и вся антироссийская риторика были выбраны неслучайно: праздник безвиза превратился в апогей декоммунизации и десоветизации, а вовсе не в акт слияния с ЕС. Украина показала, что безвиз, который требовали на Майдане олицетворяет вовсе не желание «стать, как Европа», а превращение в Антироссию. Фактически, подтверждено, что онижедети с хорошими лицами выходили на майдан не ради свободного посещения Лувра, а ради «москаляку – на гилляку». Искажения безвизового смысла было просто необходимо Порошенко и он выжал все возможное из этого момента – ведь «святой безвиз» три года был национальной идеей и главной целью украинцев, а что обещать теперь кандидату на второй президентский срок? Поэтому похмелье оказывается горьким, хотя на празднике жизни гарант нации традиционно приложился к фляжке, спрятанной в кармане пиджака – это видно на всех «свитлинах».

А поутру они проснулись… и обнаружили, что никаких очередей на границе нет, хотя эксперты и обещали столпотвопение в первый же день открытия пропускных пунктов. Никому не понадобились психологи, заботливо рекрутированные на КПП, и два миллиона пластиковых паспортов, выданных Миграционной службой за последний месяц, пока не пущены в ход.

Один фотограф Александр Приходько уныло бродил туда-обратно через границу, демонстрируя легкость пересечения. Он был одним из первых украинцев, кто в "безвизовую" ночь пересек границу между КПП "Чоп" в Закарпатье и КПП "Захонь" (Венгрия) рассказал, что на границе пропустили без визы и без проблем, даже не спросили, куда и почему едет.

"Безвиз работает! В 4:40 были первыми на венгерской границе в Захони, кто воспользовался безвизовом! Ожидали шампанское, но его не было ... Пограничница искала в чистом паспорте визу, потом вспомнила, что это же нам теперь можно без них. Посоветовалась с коллегой и поставила штамп. Забыв спросить, куда мы едем и зачем. А я так старался, справку из ЖЭКа приготовил, историю операций по счету за последний год", - захлебывался от восторга пиарщик.

Кроме того, из Киева в ЕС отправится "Первый безвизовый поезд" в Перемышль (Польша), на котором совершат символическое первое безвизовое путешествие в ЕС 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов художников и журналистов – ну тех самых, с хорошими лицами.

При этом все старательно умалчивают, что в обмен на сэкономленные 35 евро, свидетели безвиза развалили страну, ликвидировали промышленность, спровоцировали гражданскую войну и социальный геноцид. Вместо этого, гражданам, 60% которых находятся за чертой бедности, предлагают приобрести билеты в Венскую оперу и пройтись по бутикам Парижа. И это не шутка, некий рижский «профессор» Сергей Талк, проживающий в Германии, искрененне уверен, что «у россиян настал черный и практически ужасный день. Потому что каждый украинец сможет отправиться в Париж за модными вещами, купить билет в Венскую оперу или поехать в Цюрих. А россиян в этот день будет избивать ОМОН. Обидно, да? Между Украиной и Россией здесь огромная пропасть. Но виноваты в этом сами россияне, они копали эту пропасть долго и упорно. И докопались. Теперь Украина в Европе, а РФ- сами знаете где»,- злорадничает блогер. Правда, неблагодарные патриоты забросали его какашками, потому что сочли это не панегириком, а издевательством: половина жителей страны не могут оплатить счет за горячую воду, не говоря уж о билете в Цюрих.

Чудовищность ситуации в том, что в общем то тривиальную таможенную процедуру выдают за рай земной и молочные реки с кисельными берегами, при этом погрузив страну в нищету, войну, букет эпидемий и разруху способную ее похоронить. И это даже не цинизм, это преступление, но вместо того, чтобы наказать преступников «народ Порошенко» их славит. Долго ли так будет? Через полгода карета явно превратится в тыкву, кучер в крысу, а про судьбу золушек и вспоминать необхота. Дело в том, что вместе с открытием границ ЕС параллельно запускает и механизм приостановки безвиза, а кроме того, требует выдавать биометрические паспорта жителям ЛДНР и грозится перекрыть границы, если права человека в их случае будут нарушены. Явно, это не последние сюрпризы безвиза, и чем закончится «случка» Украины и ЕС рассказали политологи, журналисты и активные блогеры Фейсбука:

Денис Жарких: «Послушал выступление Порошенко на празднике безвиза. Буду краток: Мне стыдно, что у Украины такой президент.

Это чувство стыда было не первым. Было стыдно за Кравчука, когда вместо того, чтобы строить страну он нес какой-то невменяемый бред. Но что поделаешь - ведущий идеолог КПСС. Было стыдно за Кучму, когда тот выступал перед народом пьяным. Но что поделаешь - красный директор. Стыдно было за Ющенко с его некрофилией и глечиками, но что поделаешь - сельский бухгалтер. Стыдно было за Януковича за его дремучую необразованность, но что поделаешь - бывший зек и пахан. Однако Порошенко их превзошел.

Его послушать, так безвиз был сделан не для Украины, а назло России. У нас первый раз президент баба истеричка, которая, как напьется, то звонит бывшему. А своей жизни, так и нет вовсе»;

Ruslan Bortnik: «Безвиз безусловно и даже крайне нужен. Очень хотелось бы чтобы наши политики и чиновники обязательно съездила и посмотрели, что такое демократия, права человека, верховенство права, толерантность ...Что бывает за офшоры и коррупцию, чем заканчиваются невыполненные обещания.

Обязательно в безвиз необходимо везти наших радикалов - пусть попробуют сорвать мероприятия легальных политических партий в Европе, обить задержанных у полиции или захватить суд! Всех срочно в безвиз!»

Стоякин Василий: На самом деле - сегодня день траура и надо было всюду свечку вешать. Сегодня закончилась европейская интеграция Украины. А ведь еще 15 лет назад мы могли претендовать на членство в ЕС..

Валерия Мураева:· «Судя по пафосу и размаху, "виз" был некой Берлинской стеной, разрушив которую просвещённые умы обретают вожделенную свободу "без". Рухнула. Аве.У отмены 35 евро вообще отчетливый сакральный смысл - Моисей, водивший три года рабов, наконец-то вывел их в нерабы. Правда пока, как туристов, не более чем на 90 дней, с невозможность работать и учится. Но русские поэты об этом давно написали, да.

Даниил Крутой

2017-06-11 11:05 5442

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