Денис Жарких: Порошенко действует по методу спецназа, загоняя «свой народ» в коридор безвиза «Блогосфера»

Ассоциация. Я служил срочную во внутренних войсках. Так вот, грамотная зачистка площади проходит так: Сначала выходят срочники (непрофы, призванные пацаны) с щитами и перекрывают все выходы, КРОМЕ ОДНОГО ШИРОКОГО. Потом в дело вступает профессиональный спецназ. Они идут с ПРОТИВОПОЛОЖНОГО КОНЦА и гонят митингующих людей В СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ, Не хочешь получить дубинкой, побежишь именно туда. Основная масса туда и побежит. "Борзые" могут бежать только на спецназ, через щиты их не пропустят, за спинами срочников оперативники, они упакуют борзых в "воронки". Теперь Украина. Восток закрыт, Запад открыли... На кого работаете, Петр Алексеевич?

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2017-06-11 11:13 2751

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