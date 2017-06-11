Денис Жарких: Порошенко действует по методу спецназа, загоняя «свой народ» в коридор безвиза «Блогосфера»

Ассоциация. Я служил срочную во внутренних войсках. Так вот, грамотная зачистка площади проходит так: Сначала выходят срочники (непрофы, призванные пацаны) с щитами и перекрывают все выходы, КРОМЕ ОДНОГО ШИРОКОГО. Потом в дело вступает профессиональный спецназ. Они идут с ПРОТИВОПОЛОЖНОГО КОНЦА и гонят митингующих людей В СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ, Не хочешь получить дубинкой, побежишь именно туда. Основная масса туда и побежит. "Борзые" могут бежать только на спецназ, через щиты их не пропустят, за спинами срочников оперативники, они упакуют борзых в "воронки".  Теперь Украина. Восток закрыт, Запад открыли... На кого работаете, Петр Алексеевич?

Эпиграф  2017-06-11 11:13  2751
Loading...

Еще новости в разделе "Блогосфера"

Еще по теме

Роман Романов: В Брюсселе евродепутаты готовят законопроект, запрещающий приносить свое сало и картошку в рестораны.
Новости святого безвиза - полгода спустя
2017-06-11 11:15 5508
Безвиз: повоняют и забудут
Новый режим для нерабов Украины
2017-06-11 11:05 5442
Безвиз и призывники ищут друг друга
Продать родину за 30 евро
2017-06-01 13:58 2073
Шоколадная Кыця. Юлия Тимошенко обеспечивает принятие президентских законов в ВР?
53% голосов за инициативы Порошенко дала фракция "Батькивщина"
2017-05-26 20:48 2301
Loading...