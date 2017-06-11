Роман Романов: В Брюсселе евродепутаты готовят законопроект, запрещающий приносить свое сало и картошку в рестораны. «Блогосфера»

Европейские новости через пол-годика:

Очередная партия нелегальных заробитчан депортирована из Германии.

Польские таможенники присекли ввоз крупнейшей контрабандной партии ершиков и вантузов из Украины.

В Брюсселе евродепутаты готовят законопроект, запрещающий приносить свое сало и картошку в рестораны.

Под Гданьском из надкусанных яблок был выложен огромный тризуб. Местные правоохранители подозревают, что таким образом сезонные рабочие выразили саое несогласие с мизерной оплатой их труда.

В Рейкьявике задержаны сиделка из Украины и ее нетрезвый сожитель, которые в течении суток заставляли пркованного к инвалидному креслу немого местного жителя покричать "Слава Украине!" и станцевать боевой гопак.

Украинцу, разводившему и забивавшему свиней на балконе в Париже, предьявлено обвинение в истязании животных.

В Варшаве неизвестные в балаклавах и вышиванках расстреляли такситста за отказ признать Бандеру героем.

Профсоюз проституток в Нидерландах заявил протест в связи с демпингом цен на услуги украинских нелегалок и т.д...

Эпиграф

2017-06-11 11:15 5508

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