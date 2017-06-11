Европейские новости через пол-годика:
Очередная партия нелегальных заробитчан депортирована из Германии.
Польские таможенники присекли ввоз крупнейшей контрабандной партии ершиков и вантузов из Украины.
В Брюсселе евродепутаты готовят законопроект, запрещающий приносить свое сало и картошку в рестораны.
Под Гданьском из надкусанных яблок был выложен огромный тризуб. Местные правоохранители подозревают, что таким образом сезонные рабочие выразили саое несогласие с мизерной оплатой их труда.
В Рейкьявике задержаны сиделка из Украины и ее нетрезвый сожитель, которые в течении суток заставляли пркованного к инвалидному креслу немого местного жителя покричать "Слава Украине!" и станцевать боевой гопак.
Украинцу, разводившему и забивавшему свиней на балконе в Париже, предьявлено обвинение в истязании животных.
В Варшаве неизвестные в балаклавах и вышиванках расстреляли такситста за отказ признать Бандеру героем.
Профсоюз проституток в Нидерландах заявил протест в связи с демпингом цен на услуги украинских нелегалок и т.д...2017-06-11 11:15 5508