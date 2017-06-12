Автор «Аэропорта» приземлился на немецкий аэродром Захара Прилепина «Это интересно»

Автор книги о «защитниках украинского Сталинграда», журналист Сергей Лойко отдал права на роман “Аэропорт” немецкому литагенту Захара Прилепина. Несколько неожиданно, не так ли? Тем более, что Прилепин в Украине считается персоной нон-грата с 2017 года, когда писатель стал советником главы ДНР и взял в руки оружие. Книги Прилепина также запрещены к ввозу в Украине. Тем не менее, певец киборгов Лойко не нашел более подходящей фигуры для промоушена своих шедевров, чем литературный пиарщик. В общем, не прошло и двух лет с того времени, как «Аэропорт» был назван президентом Украины книгой года, а его автор уже «зрадил» память киборгов. Чего не сделаешь ради денег!

Напомню, что в 2015 году роман журналиста «Лос-Анжелес таймс» стал настольной книгой борцов с путинской агрессией, а на презентацию романа «Аэропорт» приходили тысячи читателей, включая Петра Порошенко. К слову, тогда же Лойко

громко и показательно отказал в экранизации Голливуду, чтобы всемирно с режиссеры не обделили Украину вниманием в своей версии кино и не исказили победный смысл «украинского Сталинграда». Поэтому, из уважения к киборгам, писатель отдал права украинской киностудии. “Аэропорт” вышел во многих странах Европы, рапортовала его официальная Фейсбук-страница, и даже в Китае-добавлял сам Сергей Лойко.

Только вот кино зрители так и не увидели, а права на продвижение книги во всем мире оказались у немецкого агенства Wielding Literary Agency, “лучший мировой литературный агент, который представляет русскоязычных авторов на зарубежном рынке. Мы с ним подписали договор и на "Аэропорт", и на "Рейс"—восторгался своими новыми партнерами Сергей Лойко в интервью сайту Гордон.

Можно было бы только порадоваться за успех столь принципиального автора, да вот только среди клиентов Wielding Literary Agency указан не кто иной, как Захар Прилепин. Для героев АТО его имя - как красная тряпка для быка, поскольку с 2014 года Захар Прилепин лично принимал участие в вооружённом конфликте на востоке Украины . С декабря 2015 года Прилепин является советником Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. С октября 2016 года— заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР , с ноября 2016 года — в звании майора. Конечной целью войны российский военный писатель называл и называет «победу Донбасса через захват всей Украины и русского украинского города Киева». Теперь Лойко и Прилепин – братья во литературе, тем более, что оба пишут свои книги на русском языке. Мюнхенских агентов это никак не смущает, они давно издают произведения Прилепина издавались на английском, немецком, французском, итальянском, китайском, датском, норвежском, польском, болгарском, румынском и армянском языках. Правда, в в феврале 2017 года, после того, как Захар Прилепин стал в Донбассе заместителем командира батальона, агентство под угрозой санкций против писателя, отправило письмо в адрес сотрудничающих с Wiedling Literary Agency авторов о решении «прекратить активное представление» прав Захара Прилепина”. Однако, это было чисто ритуальное действо – в ответ агенты заявили о выполнее контрактных обязательства перед издательствами, которые публикуют переводы книг Прилепина, а имя автора значится на сайте агентства, в отличии от самого Сергея Лойко с его книгами «Аэропорт» и «Рейс». Кстати, именно провал нового романа Лойко- «Рейс» - и стал причиной его обращения к немецким промоутерам, в Украине возиться с певцом киборгов больше никто не желает. В тренде книги о возвращении Украины в лоно Европы, о героях, которые нашли свои корни в Дании, Голландии, Чехии и Польше, а про АТО и подвиги киборгов украинцам больше не интересно. Такие вот переменчивые вкусы у местных читателей. А Лойко ведь думал разбогатеть на романах про атошников: тема была золотой жилой, да и войне на Донбассе не видно было конца. Но сейчас, похоже, ситуация меняется: Украину принуждают к миру, и «шедевры» про воинов ВСУ невостребованны. Вот и пришлось проамериканскому журналисту обратится за помощью и гонорарами к агентам Прилепина. Хотя еще недавно Сергей Лойко своего «коллегу» не жаловав и в интервью изданию «Гордон» сказал, что Захар Прилепин не является писателем, а его читатели – "дебильные тетки", которые громили штаб российского политика Алексея Навального: “Феномен Прилепина именно в том, что все хотели прочитать, что написала говорящая собака. Но потом это кончилось, а ему все равно нужно как-то себя продавать, он же уже БРП – большой русский писатель”.

Похоже, что больших русских писателей теперь два, и Лойко теперь пишет для русского рынка, ведь: "Рейс" – это триллер, который даже абсолютный "ватник" будет читать”, охарактеризовал он своей новый роман. Еще бы, с таким-то агентом в Германии!

Даниил Крутой

2017-06-12 18:15 3192

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