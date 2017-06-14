Лопата вместо кружевного белья: Минздрав разрешил женщинам мужские работы «Социум»

Вместо кружевных трусиков, которые требовал для «девочек» Евромайдан, им предлагают теперь взять топор в руки или мешок на спину. Дело в том, что Минздрав поддержал кампанию борцыц за равные права и готов отменить приказ №256, который устанавливает список запрещенных профессий для женщин. Возглавляет отряд сторонников гендерного равенства вице-спикер Ирина Геращенко и нардеп Ирина Суслова, регулярно получающие жирные гранты на борьбу за права женщин. Как известно, вице-спикерша с пеной у рта уже не первый год требует отменить 8 марта в рамках декоммунизации, ну, а теперь украинским дамам вернуть их законные права таскать мешки и укладывать шпалы, которого они были лишены при кровавом тиране Януковиче.

«Уже четвертый месяц совместно с единомышленниками убеждаю политиков и управленцев в необходимости отменить дискриминационные приказы Минздрава, которые отнимают у женщин свободу выбора. Речь идет о двух документах. Приказ №256 1993 года сформировал список из 450 профессий, куда женщинам вход запрещен. Среди них машинисты метро, водители автобусов, пожарные и тому подобное. Приказ №241 определил предельные нормы подъема грузов для женщин, которые составляют 7-10 кг, что автоматически закрывает им дорогу ко многим профессиям», — возмущаются депутатки из БПП.

Действительно, ужасно: русскоязычный премьер Азаров и медицинская панда во главе с Раисой Богатыревой, запрещала украинкам таскать тяжести и тушить пожары. Но теперь, после того, как Украина получила безвиз, слуги народа «надавили» на премьера Владимира Гройсмана, требуя посодействовать тому, чтобы позорные дискриминационные приказы были отменены. Также в соцсети в поддержку этой инициативы развернулся флешмоб #Жінкаможевсе, ряд политиков публично выступили за восстановление равных возможностей мужчин и женщин в трудовой сфере. Первой оценила возможности «гендера» доктор Смерть- Ульяна Супрун - и сразу заявила о готовности ликвидировать список опасных для репродуктивного здоровья профессий.

Несмотря на плачевную демографическую ситуацию, рождаемость все еще берет верх над смертностью, поэтому Министерство здравоохранения решило поддержать идею гробить здоровье женщин на вредных и тяжелых работах, что, безусловно, уменьшит возможности воспроизводства «нерабов». Тем более, что США и Европа давно поставили Украине лимит: не более 15 миллионов населения, именно столько ртов готов кормить запад. И хотя вымирание Украины идет рекордными темпами, борцы за гендерные права тоже включились в кампанию по «стерилизации» страны. Женщина не может быть грузчиком или лесорубом? Чепуха и совок! Сторонники гендерного равенства в Украине будут искоренять эти «советские» убеждения, тем более, что на борьбу за права слабого пола получены солидные западные гранты, в частности, Швеция выделила на благое дело превращения украинок в трансгендеров, более 5 миллионов евро. Неудивительно, что кампания под лозунгом «Женщина может все!» набирает обороты.

Так, соответствующий проект приказа Министерства здоровья вынесен на общественное обсуждение, которое продлится не менее месяца. Как происходят такие «обсуждения», показала практика переименования улиц в честь агентов абвера и пособников СС.

«Прошу всех людей, для которых защита подлинного равенства и достоинства является не пустым звуком, поддержать ликвидацию дискриминационных рудиментов советской эпохи. Надеюсь, свое веское слово скажет и общественный сектор и уже вскоре приказ №256 станет историей», — отрабатывают деньги грантососы. При этом они воспользовались безвыходной ситуацией на рынке труда, где «тусуется» более 2 миллионов украинцев. Загнанные в ловушку нищеты и отчаяния женщины будут готовы на любую работу, начиная от грузчиков и заканчивая шпалоукладчицами – лишь бы прокормить детей. А тут как раз и разрешение от Кабмина подоспеет: дескать, не отказывайте себе, милые дамы в праве вкалывать наравне с сильной половиной. Впрочем, грантоеды рассуждают правильно: если патриотки с готовностью пошли воевать в АТО (по данным Минобороны в ВСУ служит более 55.000 женщин), то ничто не помешает им трудится крановщицами и каменщицами. Но на этом кампания по уничтожению женского здоровья, не заканчивается.

«Мы доказали, что вместе являемся силой, с которой считаются должностные лица. Наша цель — гарантия свободы выбора для женщин. Это не значит, что завтра все женщины станут литейщиками или лесорубами, но правовое поле должно быть одинаковым для всех и гарантировать для женщин и мужчин равные стартовые условия», — ликует Ирина Суслова.

По сути же, речь идет не столько о защите гендерных прав, сколько об очередном наступлении на нормы охраны труда, прописанные в Трудовом кодексе. Явно, дело идет к отмене этих «совковых» нормативов, поскольку главная цель государства - уморить побольше граждан. Чего уж тут мелочиться…

Так что скоро любительницам кружевного белья, да и всем остальным, «за компанию», обеспечат равноправие не только на войне, но и в «тылу». Правда, никто не помнит, чтобы украинские женщины выходили на акции протеста, требуя для себя кайло и оранжевый жилет. Те же геи и лесби кучкуются под радужными знаменами и ежегодно требуют для себя привилегий при устройстве на работу, а вот дамы ничего подобного публично не заявляли. Впрочем, их карьеру (как и все остальное), определяют активисты майдана.

Даниил Крутой

2017-06-14 13:34 3078

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