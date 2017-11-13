Лингвистическая эксгумация: спикер Парубий отчитался о победах над гипсовыми Лениными «Социум»

За два года декоммунизации карта регионов Украины превратилась в логистическо-географический ребус. Многим украинцам сложно понять, в каком городе они живут, и по каким улицам ходят. Ведь часто бывает, что декоммунизация состоялась, а денег на европейские перемены – нет. Поэтому украинцы все еще путают проспект Бандеры с Московским, Днепр называют Днепропетровском, а Горишни Плавни –Комсомольском. Но это не мешает борцам с советским прошлым отчитываться об успехах в деле лингвистической эксгумации.

В рамках декоммунизации в Украине было переименовано 987 городов и деревень, свыше 50 тысяч улиц, демонтирован 1320 памятников Ленину и сотни других памятников, связанных с коммунистическим режимом. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий, выступая на съезде партии «Народный фронт». Явно, борьба с памятниками и «перемоги» над виртуальной КПУ и станут предвыборной фишкой этой политсилы. «Мы выбросили на политическую свалку силы, которые пропагандировали преступную античеловеческую коммунистическую идеологию», - отчитались «фронтовики» перед избирателями. А что? На Майдане же никто не выступал против повышения цен на газ или безработицы, наоборот, все звали Бандеру и требовали «навести порядок». В этом плане требования революционеров выполнены на 150%, а Парубий уверяет, что в государстве произошла «ментальная деокупация украинской нации». Он отметил, что это было сделано благодаря решению украинского парламента, который он лично и возглавляет. Увы, но кроме отчета о разрушениях у «НФ» больше ничего нет, а уровень жизни в стране падает вместе с каждым гипсовым Ильичем. Парадокс? Безусловно. Но Яценюк и Парубий скоро начнут предвыборный тур по стране с лекциями: «0.5% -это не приговор»и постараются повторить успех 2014 года. Главное, чтобы было что переименовывать...

Эпиграф

2017-11-13 19:57 1125

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