Лингвистическая эксгумация: спикер Парубий отчитался о победах над гипсовыми Лениными «Социум»

За два года декоммунизации карта регионов Украины превратилась в логистическо-географический ребус.  Многим украинцам сложно понять, в каком  городе они живут, и по каким улицам  ходят. Ведь часто бывает, что  декоммунизация состоялась, а денег на европейские перемены – нет. Поэтому украинцы  все еще путают проспект Бандеры с  Московским, Днепр называют Днепропетровском, а Горишни Плавни –Комсомольском. Но это  не мешает борцам с советским прошлым отчитываться об успехах в деле лингвистической эксгумации.

В рамках декоммунизации в Украине было переименовано 987 городов и деревень, свыше 50 тысяч улиц, демонтирован 1320 памятников Ленину и сотни других памятников, связанных с коммунистическим режимом. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий, выступая на съезде партии «Народный фронт».  Явно, борьба с памятниками и «перемоги» над  виртуальной КПУ и станут предвыборной фишкой этой политсилы. «Мы выбросили на политическую свалку силы, которые пропагандировали преступную античеловеческую коммунистическую идеологию», - отчитались «фронтовики» перед избирателями.  А что? На Майдане же  никто не выступал против  повышения цен  на газ или безработицы, наоборот, все звали Бандеру и требовали «навести порядок». В этом плане требования революционеров выполнены на 150%, а Парубий уверяет, что в государстве произошла «ментальная деокупация украинской нации». Он отметил, что это было сделано благодаря решению украинского парламента, который он лично и возглавляет. Увы, но кроме отчета о разрушениях у «НФ» больше  ничего нет, а уровень жизни в стране падает вместе с каждым гипсовым Ильичем. Парадокс? Безусловно. Но Яценюк и Парубий скоро  начнут предвыборный тур по стране с лекциями: «0.5% -это не приговор»и постараются  повторить успех 2014 года. Главное, чтобы было что переименовывать...

 

 

Эпиграф  2017-11-13 19:57  1125
Loading...

Еще новости в разделе "Социум"

Лопата вместо кружевного белья: Минздрав разрешил женщинам мужские работы
"Женщина может все!": гендерные борцы ликвидируют нормы охраны труда
2017-06-14 13:34 3075
Вопли после свистопляски: Олег Скрипка пожаловался на провал концертов
А нас за шо?
2017-06-05 17:53 7005
В европейском Львове крысы бросаются на людей: город на грани эпидемии
Ме мешайте щурам обедать!
2017-05-30 20:39 6786
Разруха в клозетах: украинцы отказываются от лифтов и топят паркетом
Высокие коммунальные тарифы вынуждают людей экономить на вывозе мусора и лампочках в парадном
2017-05-30 20:00 1974

Еще по теме

Новые фантики: готовь кошелек к 1000
Нацбанк включил печатный станок
2017-05-29 14:21 7431
«Так ты мил, человек, стукачек…»
Премьер Гройсман попросил депутатов доносить на министров-прогульщиков
2017-05-26 20:49 1779
Гнусавое ТВ: Рада хочет перевести зомбоящик на мову
Парламент предлагает ввести 75% квотирование для телепередач
2017-05-23 11:24 885
Вслед за веерными отключениями света украинцам грозят и веерные отключения еды
В Украине снова подорожал хлеб
2017-02-24 20:37 1386
Loading...